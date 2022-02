"Lucrurile sunt clare dacă am avut vreun dubiu: PSD a pus mâna pe guvernare, Nicolae Ciucă e mai abil decât părea, stă acolo și echilibrează lucrurile, și-a făcut datoria față de partenerii strategici. Un guvern așezat, cei de la PSD sunt mai vocali. Acum aș paria că e vorba de o alianța pe 3 ani de zile. Nu cred că îl vor schimbă pe Ciucă după un an și jumătate.", a spus Miron Mitrea la Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.

Cu toate astea, consultantul politic a și criticat ultimele dezbateri din interiorul coaliției și subiectul raționalizării anumitor alimente care a fost adus în spațiul public în ultima săptămână.

"Am văzut că există o modă să-l lăudăm foarte mult pe Viktor Orban în ultima vreme. Putem discuta, nu spun că face rău, face și rău și bine, este analiză mea. Nu sunt de acord cu raționalizare, plafonarea prețurilor. Avem legi, avem organisme care trebuie să verifice aceste prețuri, nu trebuie să raționalizăm. Văd că un sfert din cei de pe Facebook le pare rău de vremea lui Ceaușescu. Îmi vine să-i pun undeva să trăiască așa", a mai spus Mitrea.