„Președintele este neispirat, e total netalentat ca politician. Nu s-a simțit acest lucu până de curând. A avut o țintă pe care mulți români au îmbărțișat-o antipesedismul. Din cauza modalității cum a condus Liviu Dragnea PSD, mulți au vrut să scape de răul suprem, Dragnea și mai ales PSD. Să recunoaștem că, în ultimii 30 de ani, am plecat de la un PIB de 6.000 de dolari pe cap de locuitor, în anii 90 și am reușit să ajungem la 20.000 de euro, în prezent. Distanța era imensă între Ungaria și România, în anii 90, din cauza unui comunism idiot, neperformant. Românii, în ciuda greșelilor făcute de guvernanți, au reușit, în 30 de ani, să crească mult față de vecinii lor. Nemulțumirea a reușit s-o canalizeze Iohannis către PSD, către Dragnea și nu s-a văzut că nu are altă idee politică. Și-a luat o țintă, s-a dus pe anti PSD până de curând, când anti PSD nu-i mai folosește. Când a intrat în fundătură, ne-a aratat că nu a făcut decât să atace PSD. E normal să-ți ataci adversarul, dar dacă nu pui nimic în loc, e greu să mergi mai departe. Calitatea liderilor poltici în ultimii 20 de ani a scăzut. Nu mai sunt oratori, doctori în politică sau meserii, ci doar oameni abili, vicleni. Nu mai sunt lideri cu greutate. Avem sondaje în care liderul politic cu cea mai mare trecere este Alexandru Rafila cu 3%. Este un punctaj mediu. Președintele e la 14%, nu-mi aduc aminte să fi avut vreun președinte mai puțin de atât. Băsescu a avut undeva la 25%. Eu m-am prins când la sfârșitul alegerilor parlamentare din 2020 nu a făcut marea coaliție, cele mai mari partide stânga dreapta. De zeci de ani, în Germania, este la putere alianța stânga dreapta, condusă de partidul care câștigă alegerile. Am discutat muți cu politicieni și le-am spus că România, ca să facă saltul, ar trebuie să aibă o liniște constructivă la guvernare, măcar 4-5 ani. Am avut doar două guverne, Văcăroiu și Năstase, care au stat 4 ani la Palatul Victoria. La Transporturi, în afară de mine, nu există niciun ministru care să fi stat mai mult de 6 luni. Eu am crezut că Iohannis va trece peste atacul politic împotriva PSD și că PSD și PNL vor face coaliție. S-a făcut o coaliție toxică, pentru că USR nu știe să stea la guvernare. L-au dat jos pe Orban, l-au pus pe Cîțu și s-a ales praful. Acum, am ajuns la o anume normalitate. Suspendarea lui Iohannis ajunsese foarte aproape de realitate. A dat indicații să facă o majoritate, speriat fiind de demitere. Pe social media înca e în top suspendarea lui. A dat o direcție, ca această alianță să aiba premier, iar Ciucă să fie prim-ministru. Ciucă poate să facă această înțelegere. E un om serios, chiar dacă au apărut povești pe margine. Toți îl vorbesc de bine. Alegerea lui ca premeir este logică, deși poate au stat și alte decizii în spatele acestei numiri. Oamenii cu care mă întîlnesc, vorbesc de interesul populației și României. Fiecare vorbește de interesul României în legătura cu interesul perosnal”, a declarat Miron Mitrea.