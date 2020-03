Miron Mitrea dezvăluie războiul din PNL: "Ludovic Orban a fost îngrijorat de ascensiunea lui Rareș Bogdan"

Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan.

"De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur raspuns: e vorba de razboiul din PNL. Cred ca Ludovic Orban a fost ingrijorat de ascensiunea lui Rares Bogdan in PNL. Toate sondajele de opinie pe care le-am vazut, Rares Bogdan vine pe locul 2 sau 3 dupa Gabi Firea, pe 3 daca e masurat si Traian Basescu, iar dupa Rares Bogda, mult dupa el, venea Nicusor Dan. Am fost convins ca dupa aceste sondaje PNL va merge cu Rares Bogdan.

Nu cred ca are sanse mai mari Nicusor Dan decat are Rares Bogda. Sunt convins ca daca Rares Bogdan ar fi sustinut de toata dreapta in Bucuresti ar avea sanse sa o bata pe Firea. Ramane de vazut cat se vor bate PNL-istii din Bucuresti sa-l voteze pe Nicusor Dan. Eu as dormi linistit in locul Gabrielei Firea cu Nicusor Dan contra candidat. Am convingerea ca Nicusor Dan candidat comun plus un PNL care renunta la cea mai mare circumscriptie din Romania, avand un candidat cu sanse, e un joc politic intern in cadrul partidului.

E ciudat ca PNL, partid de dreapta, sa sprijine principalul concurent de pe dreapta. Eu cred ca lucrurile au fost simple: Ludovic Orban are o competitie in interiorul partidului ca orice lider care nu e puternic, are competitie cu Rares Bogdan sau cu imaginea lui Rares Bogdan, acum vad ca are o competitie si cu Citu, e firesc. Eu nu as fi facut asa ceva, eu nu mi-as fi pus partidul in riscul de a pierde puncte in alegerile din Bucuresti. In momentul in care Nicusor Dan e candidat, USR va lua puncte. PNL va fi mult sub 40%.

Cred ca Ludovic Orban e foarte dornic sa nu-i dea niciun culoar lui Rares Bogdan in politica din Romania. Au furat electorat de dreapta folosindu-l pe Rares Bogdan. Cred ca s-a gandit Ludovic Orban ca ajunge, ca e periculos si atunci a pus in risc si cel mai important fief numai sa nu castige Rares Bogdan", a comentat Miron Mitrea situatia din PNL.

De multe ori politicienii din toate partidele politice, cand fac calcule, lasa calculele despre partid pe planul doi si pun calculele despre cariere in fata. Orban face politica de multa vreme, a incercat sa castige partidul de multe ori, a incercat sa candideze la Bucuresti si a fost oprit de DNA. Pana la urma a luat partidul.