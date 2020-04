Mircea Geaonă, la Realitatea PLUS: „Nu avem militari români afectați de virusul corona”

Mircea Geoană: „Activitatea continuă la NATO. Am luat măsuri de protecție. Până acum am fost relativ la adăpost, doar câteva cazuri COVID-19. Nimic serios. Avem o echipă de medici civili și militari. Suntem într-o situație destul de bună. Vreau să exprim un gest de compasiune pentru victimele COVID-19. Trebuie să ne facem datoria noi ca Alianță. Suntem în deplină funcționalitate pe toate obiectivele noastre.”

Situația militarilor români în teatrele de operații

Mircea Geoană: „Ne gândim în primul rând la militarii NATO. Am luat toate măsurile împreună cu liderii militari. Am restrâns activitatea. Până acum nu am avut situații delicate, dar suntem vigilenți și prudenți. Nu am primit informații privind infectarea vreunui militar român. Virusul nu face să dispară alte riscuri de securitate. NATO nu are voie să uite celelalte risucri existente, fiind capabili să funcționeze în condiții bune. ”

Colaborare internațională

Mircea Geoană: „Este nevoie de colaborare internațională. Colaborăm cu SUA și cu Uniunea Europeană. Încercăm să găsim atât răspunsuri naționale și locale, dar este nevoie de mai multă colaborare internațională. La nivelul miniștrilor Apărării vom lua decizii împreună. Vom face tot ce depinde de noi pentru a putea fi la înălțimea acestui moment de mare cumpănă. Avem un centru euro-atlantic de dezastre naturale, care funcționează bine. Acest centru dirijează resurse către țările cele mai afectate. Norvegia a pus la dispoziția Italiei un desant de sprijin pentru a lupta împotriva coronavirusului. Următoarea întâlnire va fi a miniștrilor Apărării din NATO. Va trebui să ținem cont de riscurile care nu au dispărut. Ele rămân chiar și când virusul este pregnant. E nevoie să continuăm să investim în sistemele noastre de apărare. Elementele de apărare vor rămâne la fel de importante pentru guvernele din Alianța Nord-Atlantică.”

Fake-News

Mircea Geoană: „Trebuie să căutăm informații din zona de profesionalism. Luați-vă informații din zone unde știți că există profesionalism. Verificați de trei ori o informație înainte să o dați pe post. Când vorbește un profesionist, poți avea încredere. Există un bombardament de informații false. Jurnalismul autentic este foarte important. Este singura cale de a ne imuniza de acest bombardament mediatic, căutarea informației autentice.”