Austria ne-a intors spatele in ultimul moment, dar profita de tara noastră. Mircea Diaconu este si el revoltat de refuzul de a ne primi in Schengen si a vorbit la Realitatea PLUS despre companiile austriace din țara noastră care invart milioane de euro.

"După părerea mea nedreptate strigătoare la cer, așa trebuie citită povestea asta și când ți se face o nedreptate strigătoare la cer te aperi cu legea în mâna, cu seriozitatea. Lipsa politicienilor români, din 2011 încoace, nu acum și nu numai pentru sau față de firmele austriece care în clipă asta ne-au făcut , mă rog nu firmele ne-au făcut, ci un guvern la un moment dat. 11 ani, de atunci trebuiau făcute lucrurile și față de toate celelalte companii, trebuie luate măsurile astea că pleacă banii din țară în neștire", a declarat Mircea Diaconu la Realitatea PLUS.