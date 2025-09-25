„Marea reformă este despre taxe, impozite și reduceri de venituri”, a declarat Coșea, subliniind că măsurile anunțate de guvern nu vor aduce beneficii directe populației. „Deficitul redus nu îi va ajuta deloc pe români”, a precizat Coșea.

Referindu-se la discursul recent al premierului Ilie Bolojan, economistul l-a comparat cu cel al „unui administrator de fabrică, nu al unui premier. Un premier este responsabil de soarta oamenilor, de guvernarea statului, de starea națiunii.” Coșea a criticat și accentul pus pe succesul vizitei la Bruxelles: „Nu ne interesează că vizita la Bruxelles a fost de succes și UE a înțeles politica dânsului și politica asta va reduce deficitul cu vreun procent. Problema este: acest procent de deficit redus, cu ce ne ajută pe noi ca cetățeni?”

În opinia sa, întreaga reformă promovată de guvern, inclusiv deciziile Curții Constituționale, „se reduce acum doar la taxe, impozite, reduceri de venituri și pe mediul de afaceri. Unde e cealaltă reformă?”

Declarațiile lui Mircea Coșea vin într-un moment în care guvernul promovează măsuri fiscale controversate, iar mediul de afaceri și societatea civilă cer mai multă transparență și echilibru în politicile economice.