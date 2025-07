Într-o declarație făcută în cadrul unui post TV, ministrul a respins ideea că spitalul nu ar fi dispus de medicamente necesare pentru calmarea durerilor și a calificat drept inacceptabilă lipsa de empatie și comunicare din partea personalului medical.

Ce a anunțat ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete?

Ministrul a precizat că în urma sesizărilor, la spital au fost trimise succesiv Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului și reprezentanți ai Colegiului Medicilor, pentru a verifica atât aspectele administrative, cât și conduita medicală.

„Eu când am citit acea scrisoare, vă spun sincer că am încremenit. Nu mi-a venit să cred că, în anul 2025, un pacient într-un centru universitar urlă de durere. Vom verifica aceste lucruri. Am cerut situația. Inițial, pacientei i s-a spus că nu există analgezice. Complet fals. Am verificat cu Corpul de Control şi astăzi la faţa locului în situațiile din farmacia spitalului, toată luna iunie, toată luna iulie au existat şi există în continuare analgezice pentru toţi pacienții din Spitalul Floreasca. Nu au existat discontinuităţi. Faptul că nu au fost administrate corespunzător sau faptul că nu s-a discutat, nu s-a comunicat eficient, un weekend întreg, din câte am înțeles din relatările pacientei cu pacienta şi cu aparţinătorii, ţine mult de bun simţ, ţine mult de deontologie profesională, ţine mult de activitatea lor până la urmă”, a explicat Alexandru Rogobete.



Rogobete a mărturisit că relatările pacientei l-au impresionat profund și l-au determinat să se deplaseze personal la unitatea medicală pentru a discuta cu conducerea spitalului și cu echipa din Centrul de Arși. Vizita a fost anunțată din timp, însă coordonatorul centrului nu s-a prezentat la discuții, fiind în continuare în concediu.

„Vă daţi seama cât mult preţ a pus el pe această situație. Este adevărat că dânsul a avut un concediu încă de săptămâna trecută sau de acum două săptămâni, nu vreau să greşesc, pentru că a avut un deces în familie, din câte am înţeles de la managementul unităţii sanitare. Îmi pare rău, condoleanţe, însă odată cu izbucnirea acestui scandal, am înţeles că şi-a prelungit concediul în această perioadă critică pentru spitalul şi pentru secţia pe care o coordonează. (...) Eu mă aşteptam să-l găsesc astăzi la spital. Vizita de azi a fost anunţată. Eu am anunţat de ieri că astăzi mă duc la spital, i-am rugat să pregătească toate documentele necesare pentru a putea sta la masa discuţiei, pentru a identifica problemele şi pentru a găsi soluţii. Nu m-am aşteptat să nu găsesc coordonatorul Centrului de Arşi acolo”, a anunțat oficialul.

În acest context, Rogobete i-a recomandat public coordonatorului Centrului de Arși să își dea demisia.

Probleme de igienă și infecții intraspitalicești

Referitor la imaginile cu gândaci distribuite online de sora pacientei, ministrul a recunoscut că au existat nereguli. El a precizat însă că insectele nu au fost găsite în salonul de arși, ci într-un salon post-operator aflat pe același etaj. Firma responsabilă cu dezinsecția a fost sancționată administrativ de Inspecția Sanitară de Stat.

Cazul care a stârnit controverse

Cazul pacientei a devenit public după ce sora acesteia a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii și mărturii, reclamând condițiile insalubre și lipsa tratamentului adecvat. Femeia, arsă grav după ce a intrat în casă pentru a-și salva copiii în urma exploziei centralei termice, a fost internată timp de 53 de zile, perioadă în care a contractat mai multe bacterii. În cele din urmă, familia a reușit să o transfere în Belgia, unde diagnosticul de infecții nosocomiale a fost confirmat.

Ministrul Sănătății a anunțat că, în urma incidentului, a decis modificarea ordinului de ministru care reglementează funcționarea centrelor de arși, pentru a-l alinia mai bine realităților din spitale. Totodată, au fost aplicate amenzi firmelor implicate în nerespectarea normelor de igienă.

În apărarea profesionalismului medicilor din Floreasca, Rogobete a subliniat că peste 200 de pacienți cu arsuri grave au fost tratați în acest centru în ultimul an, iar peste 80% dintre ei au fost externați cu succes. „Avem o rată de mortalitate de aproximativ 16-17%, sub media Uniunii Europene. Este un indicator care arată profesionalismul medicilor, dar nu poate scuza abaterile punctuale, oricât de izolate ar fi”, a declarat oficialul.

Referitor la anchetele în curs, ministrul a afirmat că multe decizii au fost deja luate înainte de finalizarea oficială a rapoartelor, ca urmare a etapizării verificărilor: „Am cerut transparență completă și reacții rapide. Nu putem tolera astfel de derapaje”.