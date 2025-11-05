Ministerul Sănătății (MS) a confirmat miercuri, 5 noiembrie, că sediul instituției a fost vizat de percheziții efectuate de Parchetul General și Direcția de Investigații Criminale (IGPR), în legătură cu o anchetă de amploare privind recunoașterea unor titluri de medic specialist.

Calificarea, obținută fraudulos

Ancheta vizează un grup de medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist dobândite la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Sănătății și procurorilor, indiciile arată că stagii de pregătire esențiale (rezidențiat), care necesitau prezența fizică obligatorie în unitățile clinice universitare din Chișinău, nu ar fi fost parcurse în realitate.

Pe durata acestor cursuri de specializare, medicii în cauză se aflau și activau cu normă întreagă în România.

Ce specialități au fost „vizate”

Cercetările, care au inclus un total de 14 percheziții în București și mai multe județe, vizează diplomele de specialist pentru domenii critice, printre care:

Medicină de urgență

Ortodonție

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Imagistică

Chirurgie dento-alveolară

Parodontologie

Ministerul Sănătății a precizat că a colaborat cu anchetatorii, iar la sediul MS au fost sigilate birouri în vederea continuării cercetărilor.