Ministrul Muncii: „Sărăcia migrează, problema se mută dintr-un loc în altul”. Florin Manole cere o strategie europeană pentru combaterea excluziunii sociale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenţia asupra necesităţii unei abordări integrate şi europene a combaterii sărăciei, subliniind că fenomenul nu se limitează la graniţele unui stat, ci „migrează”, iar „problema se mută dintr-un loc în altul” dacă nu este soluţionată în ansamblu.

Declaraţiile au fost făcute miercuri, în cadrul Conferinţei Romania Government Roundtable 2026, organizată la Bucureşti de grupul editorial The Economist.

„Avem şi în piaţa muncii, şi în sistemul democratic, o subreprezentare a unor categorii. Ne poate duce asta, cred eu, către ideea unei Europe cu două viteze care se întâmplă de facto, fără graniţe şi fără state, pentru că există grupuri de cetăţeni, există categorii sociale care trăiesc revoluţia inteligenţei artificale şi există tot aici, în România, în Europa, categorii sociale, minorităţi, grupuri vulnerabile care luptă cu sărăcia şi luptă cu sărăcia de 20 de ani, pentru că de aia este nevoie de o strategie a Uniunii Europene, pentru că problema există şi nu avansează înspre un rezultat”, a afirmat Florin Manole.

Florin Manole: „Pentru unele grupuri există o mare problemă de acces la drepturi, inclusiv la educație”

Ministrul a evidenţiat că printre categoriile nereprezentate corespunzător atât în democraţie, cât şi pe piaţa muncii se numără tinerii, femeile şi minorităţile, exemplificând cu minoritatea romă, „cea mai tânără, cea mai numeroasă şi, în acelaşi timp, cea mai neglijată la nivel european”.

Florin Manole a atras atenţia că pentru unele dintre aceste grupuri „există o mare problemă de acces la drepturi, inclusiv la educaţie”, ceea ce are efecte directe asupra pieţei muncii.

Vorbind despre formarea profesională, ministrul a menţionat cererea tot mai mare a angajatorilor pentru meserii precum sudori, frizeri sau şoferi de camion, apreciind că programele de pregătire în aceste domenii sunt „pragmatice şi utile”. Totuşi, el a pus sub semnul întrebării viziunea celor care cer calificarea unor muncitori fără a-şi imagina propriii copii în acele roluri.

„Visul lor este ca propriii copii să urmeze şcoli importante şi să aibă locuri de muncă bine plătite, dar propun pentru copiii altora meserii mai puţin valorizate social. Niciun fel de vis, nicio perspectivă pentru copiii altora”, a subliniat ministrul Muncii.