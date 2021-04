"1,5 miliarde pentru păduri este o sumă colosală, în niciun caz nu vor fi banii risipiţi şi în niciun caz nu putem face reformă în fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Învăţământului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred în aceste reforme continue. Cred în deciziile fundamentate, în deciziile care se iau pentru reforme de perspectivă, care au în spate o viziune şi sunt convins că tot Programul Naţional de Rezilienţă şi Relansare se va baza pe aceste viziuni care au în spate ţinte de perspectivă. Şi în ceea ce priveşte plantările, nu trebuie să ai zece reforme în fiecare an ca să faci plantări pe zeci de mii de hectare, nu trebuie să ai reforme în fiecare zi ca să poţi să finanţezi biodiversitatea şi asigurarea programelor de management pe ariile naturale protejate. Pot să-i asigur pe toţi membrii WWF că PNRR, atât pe păduri, cât şi pe celelalte domenii, programul în sine, se va baza pe un concept, pe previziuni şi pe planificări care privesc în viitor şi care au o perspectivă sigură", a declarat Tanczos Barna, citat de Agerpres.ro.



Replica ministrului vine după ce organizaţia de mediu WWF România a precizat, într-un comunicat remis, astăzi, presei, că pădurilor şi ariilor naturale protejate li se alocă circa 1,5 miliarde de euro prin PNRR, însă aceste fonduri riscă să fie risipite, deoarece în domeniul pădurilor nu există un plan de reformă.

"Guvernul a discutat ieri, pentru a doua oară, detaliile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care propune investiţii de circa 40 de miliarde de euro, cu o treime mai mult decât fondurile europene alocate pentru România. Vestea bună este că pădurilor şi ariilor naturale protejate li se alocă o sumă record de 1,5 miliarde de euro. Vestea proastă e că aceste fonduri riscă să fie risipite fără finalitate, căci în domeniul pădurilor nu există, în acest moment, un plan de reformă", arăta organizația de mediu, în comunicatul citat.



Potrivit sursei citate, în fiecare an, România ar trebui să realizeze Planul Naţional de Reformă, care să includă sectorul forestier între reformele sale structurale-cheie şi să identifice nevoile concrete anuale, pentru a căror implementare să aloce ulterior fonduri.