Realitatea Plus: Domnule ministru, avand in vedere ca se anunta un nivel alarmant al apei si la noi in tara, ma refer la Dunare, ce măsuri urgente au fost luate in Romania?

Mircea Fechet: Trebuie sa clarificam faptul ca la Budapesta autoritatile se asteapta la niste situatii mult mai complicate, mult mai grave decat cele pe care le asteptam noi. In al doilea rand, privim cu mare atentie la ceea ce se intampla la Budapesta si la ceea ce s-a intamplat in amonte de Budapesta, respectiv la Viena si la Budapesta, pentru ca noi vom avea aproximativ aceleasi cantitati, ma refer la debitul Dunarii, la care se vor adauga afluentii in aval de Budapesta

Insa, dupa toate socotelile facute de specialisti, ma refer in primul rand la colegii de la Institutul National de Hidrologie si gospodarire a Apelor, in Romania la Bazias, la intrarea in tara vom avea un debit pe care il vom gestiona fara probleme. El va fi undeva in jurul 9000 de metri cubi pe secunda, lucru cu care ne-a mai confruntat si in luna ianuarie a a nului curent, si in luna decembrie a anului trecut, ca sa nu mai vorbesc de anul 2006 cand am avut la Bazias aproaape 16.000 de metri cubi pe secunda.

Realitatea Plus: Din informatiile pe care le aveti dumneavoastra, s-ar putea sa ne mai confruntam cu inundatii in urma debitului urias al Dunarii, atunci cand, peste cateva zile va exista si in tara noastra. Vor fi localitati evacuate, se vor inalta acele ziduri cu saci de nisip?

Mircea Fechet: Din informatiile pe care le am la acest moment, vom avea un varf de viitura fie in data de 28, fie in data de 29. Tocmai din acest motiv am dispus reverificarea fiecarui metru de aparare pentru a ne asigura ca asa cum s-a intamplat si in trecut si am depasit cu bine astfel de situatii, vom gestiona si acum acest debit amre pe care il asteptam deja. Din discutiile pe care le-am avut cu colegii, toate punctele unde in trecut au existat probleme, unde au existat infiltratii in dig, unde a existat o eroziune mai mare decat se asteptau a malului, toate acele situatii au fost remediate si toate lucrarile facute, ar trebuisa conduca la faptul ca nu vom avea niciun fel de problema si ca toti specialistii sunt pregatiti.

Am vizitat deja doua dintre centrele de interventie rapida pentru inundatii la Dunare. Unul la Mihailesti in judetul Giurgiu, unul la Fetesti si vreau sa va asigur ca oamenii sunt pe pozitii, ca echipamentele si utilajele sunt pregatite si ca in acest moment nu avem niciun motiv sa ne ingrijoram. Bineinteles ca urmarim cu mare atentie ceea ce se intampla in bazinul superior al Dunarii, mai ales conditiile meteo.

Alertă de viitură pe Dunăre. Nivelul fluviului la intrarea în ţară a atins azi valoarea de 5.700 mc/s; Media lunii septembrie este de 3.800 mc/s