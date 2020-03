Ministrul Mediului, anunț de ultimă oră despre gradul uriaș de POLUARE înregistrat în Capitală

”În momentul de faţă vreau să vă spun că la staţia B1, Lacul Morii, la staţia B3 Mihai Bravu sau B6 Cercul Militar am avut aceste depăşiri care în momentul de faţă vreau să vă spun că acum când avem această conferinţă de presă avem condiţii de intrare în normalitate în ceea ce priveşte poluarea aerului în Bucureşti şi o spun şi staţiile din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului şi o spune şi reţeaua de senzori independenţi care este astăzi în municipiul Bucureşti.

Aş vrea să vă spun că în momentul de faţă am avut acest episod de poluare ca urmarea unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112, am avut în această dimineaţă o discuţie cu cei de la ISU care din din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea de la Gara de nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelate gunoaie care au fost în cursul serii, au ajuns să avem aceste condiţii de calm atmosferic şi evident cu viteze reduse ale vântului de sub şapte kilometri pe oră, din acest motiv având şi aceste valori ridicate”, a declarat Costel Alexe.