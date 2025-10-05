”Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să îşi formuleze poziţia, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfăşura o procedură judiciară în acest sens.

De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esenţă, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menţinut şi solicitarea de predare de asemenea menţinută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi faţă de cererea anterioară.

Noi apreciem că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment apreciat anterior de autorităţile elene a dispărut.

Urmează, bineînţeles că autorităţile judiciare din Grecia să se pronunţe cu celeritate”, a declarat ministrul Justiţiei, la un post de televizune, potrivit sursei.

Întrebat ce se întâmplă dacă cererea României va fi refuzată pentru a doua oară de instanţele din Grecia: ”Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care ţin de cooperarea judiciară loială şi care ţin de statul român pentru a pune la dispoziţia autorităţilor din Grecia toate informaţiile relevante. Apreciem că în ceea ce priveşte condiţiile de deţinere s-au făcut progrese semnificative şi acest impediment nu mai există”, a afirmat Radu Marinescu.