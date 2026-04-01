Ministrul Finanțelor, explicații despre reducerea prețului la pompă: „Ambele mecanisme, de reducere a accizei și de contribuție voluntară, sunt pregătite”

Sursă: realitatea plus

Ministrul Finanțelor propune noi soluții pentru criza carburanților. Alexandru Nazare a transmis că sunt două variante pe masa Guvernului: contribuția voluntară, prin care vânzătorii de carburant să aplice o reducere, și cel cu diminuarea accizei.

Nazare a transmis că unul din cele două scenarii vor fi înaintate și unul din cele două va fi adoptat la finalul acestei săptămâni. De asemenea, în legătură cu reducerea TVA, ministrul a declarat că este nevoie de asumare în coaliție.

Alexandru Nazare: „Ambele mecanisme – și mecanismul de reducere a accizei, și cel de contribuție voluntară – sunt pregătite”

„Noi am pregătit toate variantele, am pregătit inclusiv reducerea graduală a accizei atunci când cotațiile internaționale și prețurile naționale cresc. Deci am pregătit această variantă, am pregătit inclusiv varianta care a fost adoptată în 2022 – contribuția voluntară.

Advertising

Advertising

Nu vreau să dau acum o cifră, dar e vorba de mecanism. Deci ambele mecanisme – și mecanismul de reducere a accizei, și cel de contribuție voluntară – sunt pregătite. Discuții vor fi inclusiv azi la Guvern și suntem pregătiți să înaintăm unul dintre cele două mecanisme, ca să fie adoptat în această săptămână.

Toate variantele sunt analizate, noi nu am respins nimic din start, doar că trebuie să ni le asumăm integral în coaliție.

În momentul în care acționăm pe TVA, așa cum au făcut alte țări, ne asumăm un infringement.

Varianta cu reducerea accizei este o variantă care nu atrage după sine un infringement. Noi avem încă suficient loc să reducem acciza, iar plaja pe care am propus-o este între 5 și 15%, în funcție de condițiile de piață, astfel încât să nu avem infringement.

Oricare dintre aceste două mecanisme – unul dintre ele, nu amândouă – va fi ales pentru decizie și va fi adoptat până la finalul săptămânii.”, a declarat Alexandru Nazare.