„Problema este ca statul să intervină ori până ieri nu a intervenit decât ANPC, dar nu are multe pârghii. ANRE poate să facă mai multe lucruri. Poate verifica împreună cu Consiliul Concurenței dacă nu e un cartel. (..)

Pot să înțeleg - nu ți-ai updatat sistemul informatic, nu dai drumul la facturi decât când îl ai gata, ca sa nu creezei această problemă care este acum în piață. Dar când tu faci cu bună știință acest lucru, încercând să păcălești cetățeanul există posibilitatea ca acest lucru să îmbrace infracțiunea de înșelăciune.

Nu am fi ajuns aici dacă autoritățile care trebuiau să facă acest lucru stopau din fașă aceste lucruri. Dacă în decembrie chema furnizorii și-i întreba pe fiecare în parte: Băi, venim în control la voi. Ați făcut aplicațiile informatice? Nu cumva să dați drumul la facturi că venim peste voi!

Am văzut o declarație a unui oficial, că nu puteau în decembrie că erau sărbătorile. Pe bune?! Despre asta este vorba? Efectiv despre asta este vorba. Am văzut o declarație tot a ANRE-ului în care spuneau - furnizorii săracii nu știu cum să factureze, ori întai cu plafonarea ori cu compensarea. Păi tu ca autoritate îți pui problema asta? Când în lege spune clar că toți românii beneficiază de plafonare, cei care au un consum într-o anumita plajă au în plus compensare. Și asta vine de la autoritatea de control. Păi ce semnal dă în piață? Asta dă un semnal în piață în care spune că: 'băi, vedeți că poate puteți scăpa!", a declarat, joi seara, ministrul Energiei.