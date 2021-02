"Calitatea actului educațional a scăzut foarte mult, din motive structurale, predarea online, și din motive circumstanțiale, acces dificil la tehnologie. Ambele cauze au generat pierderi mari care trebuie recuperate în cea mai puternică măsură cu putință. Vom monitoriza acest program de ore remediale. Pierderile sunt mari și foarte mari. Sunt diferențe între școli, între clase și între elevi.

Este foarte greu de crezut că vom putea recupera tot. Încercăm să recuperăm cât mai eficient și cât mai mult. Am insistat foarte mult pe interesul major pentru deschiderea școlilor în format fizic, fără a neglija starea de sănătate. Am insistat pe dreptul la educație. Pentru a recupera pierderile, e nevoie de prezența fizică. Dacă ai pierdut ceva din cauza de online, nu are rost să încerci să recuperezi acel ceva pierdut tot în online.

Sunt 168.000 de elevi în clasa pregătitoare și jumătate din alfabet a fost învățat cu dificultate. Nu își dorește nimeni că și cea de-a două jumătate a alfabetului să fie învățată online. Grădinițele și învățământul primar vor fi deschise în orice scenariu", a explicat Sorin Cîmpeanu la Realitatea PLUS.