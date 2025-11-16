Ar fi primit 50.000 de euro de la o companie americană pentru a studia efectul parfumului de trandafir asupra creierului. Și, de asemenea, 2.000 de euro ar fi primit, potrivit presei, și de la firma unde director este chiar fosta soție a lui Sebastian Ghiță. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au solicitat un punct de vedere ministrului educației.

Daniel David nu a ratat nicio ocazie de a-și mări veniturile

Ministrul Educației, Daniel David, se află în centrul unor controverse după ce au ieșit la iveală mai multe colaborări plătite cu diverse companii private. Potrivit jurnaliștilor, acestea i-ar fi adus venituri de zeci de mii de euro, atât lui, cât și soției sale, Oana David, ambii profesori la Universitatea Babeș-Bolyai. Una dintre finanțările cele mai discutate este cea de 50.000 de euro, sumă oferită în 2014 de o companie americană de cosmetice. Banii au fost acordați pentru un studiu privind „efectul psihologic al cremei cu parfum de trandafir”.

Potrivit presei, venitul apare în CV-ul Oanei David, însă nu și în declarațiile de avere ale ministrului. Acesta nu menționează nicăieri în prezentările sale sau în declarațiile de avere că a făcut cercetare pentru firma de cosmetice cu sediul în New York. Potrivit jurnaliștilor, el ar fi explicat lipsa din CV, susținând că veniturile au fost plătite prin Universitatea Babeș-Bolyai și sunt incluse în sumele raportate ca venit din UBB.

Nu este însă singura sursă de câștig. În declarațiile sale din 2019 și 2020, Daniel David menționează sume de 1.000 și, respectiv, 2.500 de dolari primite de la Asociația Rusă de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale. Ministerul Educației afirmă că plata reprezenta un onorariu pentru training oferit ca „expert extern”.

În 2024, ministrul educației a mai încasat aproape 10.000 de lei și de la un important distribuitor de suplimente alimentare. În structura de conducere a acestei companii se află, din 2021, și Mădălina Ghiță, fosta soție a fugarului Sebastian Ghiță.

Daniel David a fost implicat și în evenimente sponsorizate de industria alcoolului. În 2023 și 2024, el a fost președinte al juriului pentru Gala Premiilor Brâncoveanu, fundație înființată de un producător de băuturi spirtoase.

„Informațiile sunt publice și reprezintă activități profesionale sau extensii ale acestora (ex. juriu) de-a lungul timpului. Toate veniturile sunt incluse în declarația de avere.”, este mesajul exclusiv pentru Realitatea PLUS, venit din partea ministrului Educației - Daniel David.