El afirmă că a primit numeroase solicitări privind suspendarea campaniei de informare privind vaccinarea în sistem, unele chiar sub formă de ameninţare. Cîmpeanu mărturiseşte că nu are o explicaţie pentru reticenţa dascălilor faţă de vaccinare şi anunţă că este posibil să ia o decizie prin care dascălii care vor participa ca supraveghetori la examenele naţionale să fie plătiţi cu sume "motivante", însă să aibă posibilitatea de a intra în săli doar dacă s-au vaccinat.

Conform datelor prezentate joi seară, într-o emisiune televizată, de ministrul Educaţiei, din totalul de 350.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ, aproape 153.000 s-au vaccinat, el arătând că sunt "foarte mulţi colegi" care nu ştiu să se programeze. Aproape jumătate dintre cadrele didactice au ales să se vaccineze până acum.

"De mai bine de două săptămâni, progresele sunt foarte lente, tocmai de aceea ne mobilizăm. Ieri am avut o videoconferinţă cu toţi inspectorii şcolari judeţeni şi inspectorii generali adjuncţi în care am solicitat ca element de sprijin fiecare şcoală să desemneze o persoană care să acorde asistenţă tehnică pentru înscrierea în platforma de vaccinare a celor care doresc acest lucru. Am constatat că sunt foarte mulţi colegi care - tot vorbim de digitalizare şi de predarea online - care au dificultăţi în a se înscrie într-o platformă şi nu sunt doar în mediul rural. Aceşti colegi care au dificultăţi trebuie să fie asistaţi de persoane care sunt capabile să facă acest lucru şi am solicitat ca în fiecare şcoală să fie desemnată o astfel de persoană”, a declarat ministrul Educaţiei, joi seară, la Digi 24.