Ministrul demontează pas cu pas legea „scandalizării”. Florin Manole: „Sănătatea e un domeniu vital și la propriu și la figurat”

Publicat 20 iul. 2026, 19:37 Actualizat 20 iul. 2026, 20:15 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Florin Manole a oferit, în platou, la Realitatea PLUS, noi explicații privind proiectul noii legi a salarizării, răspunzând criticilor venite din partea sindicatelor și a angajaților din sistemul public. Oficialul susține că nemulțumirile sunt firești într-o etapă de consultare și afirmă că documentul este încă deschis modificărilor, astfel încât forma finală să răspundă cât mai bine nevoilor din fiecare domeniu.

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