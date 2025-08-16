Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Sănătății a transmis un mesaj privind abordarea infecțiilor nosocomiale: acestea nu mai trebuie ascunse, ci raportate și controlate pentru a proteja pacienții aflați deja într-o situație vulnerabilă. În România, ani de zile, acest subiect a fost tratat ca un tabu, ceea ce a afectat atât încrederea pacienților, cât și activitatea personalului medical, pus sub o presiune considerabilă.

Cum se schimbă sistemul?

Ministerul Sănătății subliniază că schimbarea nu se face prin blamarea medicilor, ci prin legislație clară, simplificată și ușor de aplicat, protocoale transparente și instruirea continuă a personalului medical. În ultimele zile, legislația a fost modificată pentru a deveni mai clară și mai aplicabilă, creând cadrul legal pentru adoptarea prin ordin de ministru a unor protocoale unitare.

Aceste protocoale vor include norme privind supravegherea și controlul infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi, metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale, atribuțiile personalului medical în caz de accidente de expunere la produse biologice și metode de monitorizare a situațiilor pentru protecția personalului și a pacienților. Totul va fi aplicat într-o manieră debirocratizată, pentru ca regulile să fie respectate efectiv, zi de zi, nu doar pe hârtie.

Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale

Pentru pacienții aflați în situații critice, în special cei cu arsuri grave, Ministerul Sănătății va implementa Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale.

„Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii «Grigore Alexandrescu», va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți”, se arată în postarea oficială a ministerului.

Registrul va permite colectarea și centralizarea informațiilor privind infecțiile nosocomiale, oferind un instrument eficient pentru monitorizare, prevenție și protecția pacientului. În acest fel, transparența va deveni o practică obișnuită, iar problemele reale nu vor mai fi ascunse.

Protecția pacienților și încrederea publică

Ministerul atrage atenția că doar prin raportare corectă și control riguroasă se poate asigura siguranța pacienților. „Pacienții din România merită spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm!”, se menționează în comunicat.

Prin aceste măsuri, autoritățile doresc să recâștige încrederea pacienților și să limiteze răspândirea infecțiilor între persoane aflate deja într-o stare de vulnerabilitate. Totodată, personalul medical va beneficia de un cadru clar, simplu și aplicabil, care să sprijine prevenția și gestionarea eficientă a infecțiilor.

Instrucție și responsabilizare continuă

Pe lângă modificările legislative și implementarea registrului electronic, Ministerul Sănătății pune accent pe instruirea continuă a personalului medical. Aceasta va permite aplicarea corectă a protocoalelor și consolidarea unei culturi a transparenței și responsabilității în spitale.

În esență, schimbările vizează crearea unui sistem de sănătate mai sigur și mai responsabil, în care pacienții sunt protejați, iar personalul medical are reguli clare și instrumente eficiente pentru prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Încrederea și protecția pacientului devin astfel priorități concrete, reflectate în legislație, protocoale și practică.

