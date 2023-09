In acest moment sunt slabe sansele ca Mihai Pascu sa scape, avand in vedere ca - aflandu-se deja sub control - a comis o alta infractiune. Vorbim aici despre faptul ca i-a lovit cu scuterul pe jurnalisti in momentul in care a iesit, saptamana trecuta, de la audierile de la DIICOT. Drept urmare, el este cercetat pentru vatamare corporala.

Decizia de la Tribunalul Bucuresti este in pronuntare. Urmeaza sa aflam astazi (luni - n.r.), cel tarziu maine (marti - n.r.) daca Mihai Pascu va ramane sub control judiciar in continuare, daca va primi o alta pedepasa sau daca va scapa.

Remaintim ca el se afla sub control judiciar dupa ce la una dintre locuintele sale au fost descoperite arme si munitii.

Sfidare maximă din partea tatălui lui Vlad Pascu. Mihai Pascu s-a distrat copios la sediul central al DIICOT. Bărbatul nu părea afectat de tragedia cauzată de fiul său și chiar râdea de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Nici prietenul cel mai bun al beizadelei nu s-a lăsat mai prejos. Tudor Duma a trimis pupici jurnaliștilor.