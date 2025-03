„Fiindcă eu am fost toată viața mea occidental, și pentru că toată viața mea m-am luptat pentru valorile civilizației creștine, nimic nu poate fi mai ofensator pentru mine, un om care are totuși o operă în plan intelectual, 20 de cărți scrise, cu doctoratul luat la Londra, nu la Moscova, decât să spui că sunt putinist sau conservă a Kremlinului, așa cum a spus un personaj căruia nu merită să-i dau numele, la o emisiune.

După foarte multe săptămâni de încasat aceste forme de calomnie, am avut o reacție, și o să fiu foarte elegant pentru că sunt aici de față cu dumneavoastră foarte multe persoane extrem de gingașe, duhovnicești, am echivalat calomnia, pur și simplu minciuna, calomnia, cu prostituția. Într-un limbaj aș spune eu rustic, într-un limbaj destul de frust, pe care îl foloseau și creatori precum enigmaticul Martin Luther.

Am făcut asta pentru a arăta cât de mult poate să doară o acuzație nedreaptă.

Domnul Georgescu a fost acuzat de mai multe lucruri, nu numai pentru că a fost asociat cu, vezi Doamne, propaganda pacifistă i s-a pus eticheta de putinist. El a fost acuzat de foarte multe lucruri de 6 luni încoace.

Dar eu am ripostat foarte agresiv. Și am să spun atât: De astăzi înainte s-a terminat. Avem și noi dreptul să spunem cine suntem și în ce credem. Nu mai acceptăm etichete. Etichetele sunt pentru borcane. Oamenii sunt vii, oamenii evoluează, oamenii au personalitate, personalitate care se întâlnește cu alți oameni, cu experiențe de viață, cu Dumnezeu. Și în această experiență transformatoare de la un an la altul, de la o zi la alta, de la un deceniu la altul, avem dreptul să ne și schimbăm. Ba chiar mai mult, suntem chemați să ne schimbăm.

Nu voi accepta niciodată presiunea publică a celor care timp de 5-6 ani de zile au rostit în spațiul public o obscenitate, mă refer la faimoasa plăcuță suedeză, la sex oral pe care l-au practicat unii și alții cu nu știu ce partide. Nu am fost acolo, nu am înjurat niciodată pe nimeni, nu am ofensat. Plăcuța suedeză, care include o ofensa, care a fost rostită de sute de mii de oameni susținători ai unor partide care azi îmi cer mie demisia”, a spus Mihai Neamțu la Realitatea Plus.

