Astăzi, vremea se menține în limitele normale, cu valori termice situate în jurul mediilor specifice perioadei. Cerul va fi predominant înnorat în sudul și estul țării, unde sunt prognozate ploi slabe pe alocuri, în timp ce vestul și nord-vestul vor beneficia de vreme variabilă, spre senină.

La altitudini de peste 1800 de metri, în Carpații Orientali, se așteaptă precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în regiunile de est și nord-est. Maximele se vor situa între 10 și 16 grade, iar izolat, la primele ore ale dimineții, va fi ceață.

În Capitală, cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, iar vântul va fi slab până la moderat. Regimul termic se menține normal pentru această dată, cu o maximă așteptată de 14-15 grade. De asemenea, dimineața există condiții de ceață.

La munte, valorile termice se vor încadra în jurul mediilor climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări în Carpații Orientali și Meridionali, unde local va ploua. La peste 1800 de metri, precipitațiile vor trece temporar în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.