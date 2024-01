Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

“Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Runa etalata – Dagaz (inversata) : Nu este momentul potrivit pentru schimbari majore. Ai incredere in abilitatile si in puterea ta si vei ajunge la lumina. Lumina zilei este indepartata dar exista pentru tine. Dagaz este runa transformarii.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Gebo: Runa Gebo simbolizeaza unirea a doua forte in beneficiul ambelor parti. Fie ca este vorba despre afaceri sau dragoste, aranjamentul are ca scop avantajul reciproc, fara urma de egoism. Darurile sunt si de o parte si de alta.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

ETALARE RUNE PENTRU RAC (21 iunie – 22 iulie)

Runa etalata – Kenaz: Runa iti releva identitatea ta in orice aspect al vietii. Te autoimplinesti cu tot ce intentionezi si nu poti decat sa te feliciti pentru asta. Nu arunca munca facuta sau relatiile tale pentru ca personalitatea ta se manifesta mult prin ele. Daca depui eforturi in acea directie, vei fi recompensat generos. Poate curand vei avea un nou job caruia ii vei dedica cu bucurie timp si energie. Si poate vei intalni pe cineva intr-o relatie care iti va scoate in evidenta cele mai bune talente si calitati.

ETALARE RUNE PENTRU LEU (23 iulie – 22 august)

Runa etalata – Mannaz: La nivel filosofic, runa Mannaz reaminesteste ca toti suntem UNUL. Toate scorpurile, telurile personale contribuie, de fapt, la implinirea unui scop maret, continuarea vietii umane. Runa se refera si la comunitatea spirituala, biserica, grup religios, in care individual interactioneaza, anuntand fie o intalnire, fie intensificarea relatiilor.

ETALARE RUNE PENTRU FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Runa etalata – PERTH, inversata. Nu te astepta la prea multe acum. Daca repeti ceea ce este vechi, te poti astepta la suferinta. Nu te mai focusa pe trecut ca astfel iti neglijezi adevarul din clipa prezenta, singurul care contine bogatia viitorului. Daca consideri ca ai ghinion sau blocaj sau provocare, este doar alegerea ta sa gandesti asa. Depinde doar de punctul tau de vedere. In fapt, este forma prin care esti ponderat de la o dorinta ce nu este pentru binele tau.

