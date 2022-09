Activiştii mişcării "Partidul morţilor" - axată pe acţiuni de protest prin manifestări artistice - au lăsat marţi un mesaj scris pe o foaie ruptă dintr-un caiet de elev la mormântul părinţilor preşedintelui rus Vladimir Putin de la cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg - Maria Ivanovna şi Vladimir Spiridinovici Putin, relatează publicaţia ucraineană Focus, citând media ruse.







"Dragi părinţi! Fiul dumneavoastră se poartă urât! Absentează de la lecţiile de istorie, se bate cu colegii şi ameninţă să arunce întreaga şcoală în aer! Luaţi măsuri!", se spune în mesajul lăsat la mormântul părinţilor lui Putin, care a devenit viral pe Telegram.

In #StPetersburg, a message was left on the #grave of #Putin's #parents It says that their son is behaving terribly - fighting with neighbors and threatening to blow up the school. #UkraineNews 🇺🇦 pic.twitter.com/fpYlIhLYDC