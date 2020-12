Medicii nu recomandă folosirea antibioticelor în tratarea infecției cu SARS-CoV-2. Care sunt RISCURILE

"Trebuie să stabilim foarte clar că antibioticele se adresează bacteriilor. Sunt medicamente care pot trata doar bacteriile. Virusul SARS-CoV-2 este un virus, el nu va raspunde antibioticelor", a afirmat Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca.

Potrivit medicului, antibioticele nu sunt lipsite de riscuri.

"Pe lângă faptul că atunci când ne administrăm un antibiotic, riscăm să selectăm anumite bacterii, adică tratăm cu antibiotic un anumit spectru de microorganisme, dar lăsăm altele să se poata dezvolte, deci riscăm să selectăm bacterii care să ne producă probleme infecțioase ulterioare, pe de-o parte iar, pe de altă parte, există și anumite reacții adverse. În niciun caz acest antibiotic nu trebuie administrat fără prescripție medicală și în urma unui consult medical", a arătat Țincu.

Și managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” atrage atenția asupra pericolului tratamentului cu antibiotice în lipsa unei recomandări medicale. Beatrice Mahler avertizează că în acest fel se poate ajunge la lipsa unui răspuns din cauza dezoltării rezistenței la antibiotic.

Medicul a explicat că „tratamentul antibiotic in infectia cu coronavirus si in mod special cu azitromicina are rol antiinflamator, pentru ca azitromicina, se stie de ceva timp, ca la pacientul cu afectare respiratorie poate sa contribuie la reducerea inflamatiei in caile respiratorii. ÎNSĂ, de la acest punct pana la a administra antibiotic la orice tip de afectare pe care o produce coronavirusul este cale lunga.

De aceea, medicul de familie sau medicul specialist este cel care apreciaza oportunitatea tratamentului antibiotic si ÎN NICIUN CAZ o persoana care nu are pregatire. Nu de alta, dar riscul de a selecta bacterii care sa devina rezistente la antibiotic in viitorul apropiat sau indepartat este foarte mare si acest lucru ne creeaza si poate sa aiba consecinte pe termen lung asupra starii noastre de sanatate”, potrivit ziare.com.