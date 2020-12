Medic de la Terapie Intensivă: ”Mai bine respectăm niște reguli simple, decât să ajungem cu o sondă în gât sau “ambalați” într-un sac negru

”Doar câteva zile, ne mai despart de sărbătorile de iarnă, care vin la pachet cu: agitația, aglomerația, “nebunia aia” ce ne cuprinde, pentru a ne umple coșul, cu cumpărături și cadouri. Doar că bonus, anul acesta avem și o pandemie.

Și pentru că pe canalele TV, ni se spune non-stop, cât de scumpă va fi masa de Crăciun, cât de scumpe sunt cadourile, brazii... Poate că a venit momentul să înțelegem că este o sărbătoare spirituală și nu o nebunie generalizată, o cheltuială inutilă cu o cină demnă de Spitalul de Urgență.

Este o perioadă grea și e greu să ne abținem de la niște obiceiuri, vizite, tradiții... Doar că, gândiți-vă, mai important este să rămânem sănătoși, să trecem peste pandemia asta. Sărbători vor mai fi și ar fi păcat, ca la anul, la masa de Crăciun să fie cu o farfurie mai puțin, doar pentru că “ne-am săturat” de restricții.

Dacă acum câteva luni păreau că mor doar cei în vârstă, cu alte boli, acum e un fel de ruletă rusească, unde oricine este expus la acest risc.

Am avut un pacient, un domn în vârstă de 42 de ani, care după ce și-a revenit din comă indusă și a fost detubat, primului lui gând a fost “oare ce face fiica mea de șase ani? Doar pe ea am visat-o cât timp am fost intubat”.

Ar mai fi, zeci de exemple, unde oamenii au învins boala, pentru că au avut pentru cine lupta... Dar de ce să ajungem până acolo!?