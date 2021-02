Serena Williams (locul 11 în WTA) va juca cu Naomi Osaka din Japonia pentru un loc în finala de la Melbourne. Ea se apropie de cel de-al 24 titlu de Grand Slam, pe care îl vizează de multă vreme.

UPDATE: Simona începe bine setul al doilea și conduce cu 3-2.

Simona Halep a pierdut primul set cu 6-3, urmând să înceapă actul al doilea la serviciu.

Constănțeanca a jucat finala la Melbourne în 2018 și a câștigat turneele de mare slem de la Paris (2018) și Londra (2019).

Level 🆙@serenawilliams hits 1️⃣4️⃣ winners to take the opening set from Simona Halep, 6-3.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/B458dM1fow