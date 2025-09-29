Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu persoane încarcerate. Doi bărbați au suferit însă traumatisme lombare, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență 'Sfânta Chiriachi' Vaslui.

"Au fost trimise la caz două ambulanțe SAJ și o ambulanță ISU din Negrești. Au fost găsite două victime conștiente și coerente, ambele cu traumatism lombar. Este vorba de doi bărbați, în vârstă de 26 și 28 de ani, care au fost transportați la Spitalul Județean Vaslui. Celelalte două persoane din autoturism prezentau contuzii minore și au refuzat transportul la spital", a precizat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

Pompierii au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.