O echipă de voluntari ucraineni care transformă mașini dotate în cele mai performate vehicule de luptă a terminat de curând proiectul iar rezultatul este spectaculos.

Mașina a fost echipată cu camere, care permit vederea pe timp de noapte a liniei frontului și un sistem de internet Starlink. Vehiculul cu motor de trei litri va fi folosit de un comandant al forțelor ucrainene în misiuni.

„În Ucraina nu doar așteptăm #Leopard și #F16. Ne creăm propriile vehicule gata să ajute în război,” au scris inițiatorii proiectului pe Twitter.

Remember that artcar #Porsche

Now the kid has grown and is ready to fight with #starlink, night vision and other cool tools.



In total 5 cars were sent.

We have dozens more donated vehicles and need funds to upgrade them.



