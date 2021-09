După trei săptămâni la Treapia Intensivă în care nimeni nu-i dădea vreo șansă de supraviețuire, tânărul de 34 de ani povestește clipele cumplite prin care a trecut din cauza bolii.

Nu a vrut să se vaccineze, iar după un concediu în Italia, bărbatul s-a infectat cu Sars Cov 2. Nici atunci nu a fost convins de gravitatea bolii și s-a tratat acasă cu vitamine și antibiotice.

”Am simțit oboseală excesivă, am dormit, nu s-a remediat deloc. Am început un tratament cu vitamina C, antibiotic, dar am fost tot mai rău și, ulterior, nu am mai rezistat și a trebuit să vin la spital cu ultimele puteri, cu o afectare pulmonară de 80 la sută. Era greu să urc, mi-era greu să mă mișc, începusem să tușesc, nu mai aveam gust și miros. Mi-am dat seama că e Covid. Oboseală generală și o tuse care te îneca excesiv. Pur și simplu nu aveai aer! N-am putut nici măcar să deschid o sticlă cu apă”, a mărturisit tânărul.

Pentru a-l putea salva, medicii din Timișoara au decis să-l intubeze.

”Puțini din cei intubați mai și scapă. Am văzut acum pe propria piele că e mai bine să te vaccinezi decât să nu și să faci o formă atât de gravă. Am crezut că o să mor în fiecare zi. Efectele sunt devastatoare. Am trecut prin multe stări, au fost perioade în care am fost intubat și sedat, au fost perioade în care îmi era atât de cald și simțeam gâtul uscat. În trei săptămâni un om de 100 de kilograme ajunge aproape o legumă”, a relatat pacientul.

Eforturile medicilor l-au ajutat pe tânărul de 34 de ani, dar recuperarea va fi lungă, spune acesta.

”Nu pot să mă deplasez singur. Nu numai că mi-a schimbat viziunea despre viață, mi-a schimbat-o cu 180 de grade. Lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel în continuare”, a mai adăugat tânărul.