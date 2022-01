„Am ajuns în zona accidentului, am văzut tatăl victimei și atunci am coborât să-l susțin și să-l sprijin în necazul pe care îl are. Eu am ajuns post accident, după aproximativ 20 de minute, era și tatăl victimei acolo. Fetiței i se acorda primul ajutor în salvare, în SMURD.

Relatări accident nu am, post accident doar ce l-am susținut pe tată și am fost martor la prelevare de probe.

N-am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci. Greu, greu și pentru noi, vecinii. Noi suntem doar vecini”, a spus martorul.

Întrebat despre ce spunea tatăl fetiței, acesta a declarat: „Era suparat, revoltat, am încercat să-l liniștesc, să se roage să scape fetița, nu să își facă dreptate. N-a vrut să facă revoluție, dar impulsul clar că era de supărare, de frustrare. Și reacțiile nu știi niciodată atunci cum le abordezi. Am încercat doar să îl liniștesc, să treacă și să fim alături de ei”.