UPDATE 19:00 - Oamenii pleacă din Piața Universității către clubul Colectiv.

Rudele, prietenii și apropiații nu au uitat ce s-a întâmplat in fatidica zi de 30 octombrie 2015, iar în această seară la ora 18 vor organiza un marș în Capitală în memoria victimelor.

Deși au trecut 10 ani de atunci, oamenii au aceleași doleanțe: sa se facă dreptate si sa fie pedepsiți vinovații. Imaginile si detaliile care urmează, va avertizăm, au un puternic impact emoțional si pot afecta, în special, minorii.

10 ani de la tragedia unde 65 de tineri și-ai pierdut viața

În acea noapte de 30 octombrie 2015, 27 de tineri și-au pierdut viața, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportați la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supraviețuitori au murit. Chiar dacă unii oameni au scăpat cu viață din mijlocul flăcărilor, aceștia au murit ulterior în spitale după ce s-au confruntat cu infecții nosocomiale.

În total în urma tragediei, 65 de persoane au murit, iar alte 150 au fost grav rănite.

„Foarte mulți oameni... niciodată n-am văzut așa ceva. Oribil... erau peste 80 de oameni care țipau și erau plini de răni.”, spuneau oamenii care au asistat la tragedie.

După ce fiul său a murit în incendiu, Eugen Iancu, tatăl acestuia, s-a ocupat să înființeze o asociație pentru a susține anchetele și a sprijini supraviețuitorii. Acesta a încercat să strângă fonduri pentru un centru pentru marii arși.

Imediat după tragedie, în urma protestelor, Guvernul condus la acea vreme de Victor Ponta a picat.