„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință”, a scris Rogobete. El a amintit că tragedia din 2015 a zguduit din temelii sistemul sanitar, dar și încrederea oamenilor în instituțiile statului.

Oficialul a subliniat că abia în 2022 au fost demarate lucrările pentru centrele de mari arși, proiecte pe care le coordonează de trei ani: „Le-am început împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine. E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România.”

Rogobete a mărturisit că simte adesea rușine și durere privind indiferența de-a lungul anilor, dar și un profund respect pentru cadrele medicale care au ținut sistemul în viață: „Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări.”

Ministrul a confirmat că România are în prezent trei centre de arși în construcție, iar cel de la Timișoara va fi finalizat până la finalul acestui an: „După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult.”

Mesajul său s-a încheiat cu un moment de reculegere pentru victimele Colectiv și o promisiune fermă: „Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da… se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!”