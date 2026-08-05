Marocul trece la măsuri dure, după valul de migranți care a luat cu asalt Ceuta. Zeci de persoane, inculpate

Autoritățile din Maroc au declanșat o amplă anchetă după trecerea în masă a migranților spre enclava spaniolă Ceuta. Procurorii au pus sub acuzare 25 de persoane, suspectate că ar fi avut un rol în organizarea sau facilitarea trecerilor ilegale de frontieră produse săptămâna trecută.
Dosarele vizează mai multe infracțiuni, de la transport ilegal de persoane până la agresarea forțelor de ordine și distrugerea bunurilor publice.
Ce acuzații le aduc procurorii
Potrivit informațiilor publicate de agenția marocană Hespress și preluate de Euronews, cele 25 de persoane sunt cercetate pentru treceri ilegale ale frontierei, transportul de pasageri fără autorizație, supraîncărcarea ambarcațiunilor și depășirea perioadei de valabilitate a vizelor.
Pe lista acuzațiilor se mai află insultarea și agresarea forțelor de securitate, precum și distrugerea intenționată a bunurilor publice.
Rabatul respinge acuzațiile privind relaxarea controalelor
În urma incidentelor de la Ceuta, Guvernul marocan a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi cedat „presiunilor sau șantajului” în timpul crizei care a permis unui număr foarte mare de migranți să ajungă pe teritoriul spaniol.
Executivul de la Rabat și-a exprimat, totodată, nemulțumirea față de reacțiile unor lideri europeni, pe care i-a acuzat că încearcă să transforme criza migrației într-un subiect folosit în politica internă.
Marocul spune că migranții sunt întorși înapoi
Surse diplomatice marocane au negat și informațiile potrivit cărora autoritățile ar fi relaxat supravegherea frontierei.
Acestea au declarat presei spaniole că orice persoană care încearcă să treacă ilegal granița știe că va fi returnată, iar Marocul își respectă de ani de zile angajamentul de a-i primi înapoi pe cei întorși de autoritățile spaniole.
Alte zeci de persoane, în arest preventiv
În paralel cu ancheta procurorilor, Asociația Marocană pentru Drepturile Omului a anunțat că alte 52 de persoane din orașul Nador au fost puse sub acuzare pentru presupusa implicare în recentele incidente.
Potrivit organizației, 11 tineri au fost prezentați în fața Secției penale a Curții de Apel din Nador, iar alte 41 de persoane au fost deferite Tribunalului de Primă Instanță din același oraș.
Toți se află în arest preventiv. Organizația a precizat că o parte dintre aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni penale, fără a detalia, însă, capetele de acuzare formulate de procurori.