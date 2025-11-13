Mark Rutte, secretarul NATO, punctează fermitatea militară în Europa: „Fiecare centimetru de teritoriu va fi apărat”

Mark Rutte promite apărarea fiecărei țară aliată de către NATO
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniază că prezența militară a alianței în Europa transmite un mesaj ferm față de orice adversar, promițând că fiecare centimetru de teritoriu aliat va fi apărat.
 

În timpul unei vizite la Comandamentul Întrunit al Forțelor Aliate din Brunssum, Țările de Jos, Rutte le-a mulțumit soldaților pentru contribuția lor la menținerea unei prezențe militare puternice și credibile în regiune, precizează The Guardian.

„NATO a reacționat rapid și decisiv la încălcările spațiului aerian comise de Rusia, iar prezența noastră solidă pe teren demonstrează zilnic hotărârea alianței”, a spus oficialul.

El a adăugat că această prezență militară „trimite un semnal clar oricărui adversar că NATO își ia foarte în serios misiunea de a proteja fiecare aliat” și că organizația este pregătită „să asigure securitatea fiecărui centimetru de teritoriu aliat”.

„Niciun adversar nu trebuie să aibă vreo îndoială în această privință”, a subliniat secretarul general. Declarațiile lui Rutte vin la câteva zile după discursul susținut la Forumul NATO de la București, unde a reafirmat angajamentul alianței de a-și consolida capacitățile defensive în fața provocărilor tot mai frecvente la adresa securității europene.

 
 