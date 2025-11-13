În timpul unei vizite la Comandamentul Întrunit al Forțelor Aliate din Brunssum, Țările de Jos, Rutte le-a mulțumit soldaților pentru contribuția lor la menținerea unei prezențe militare puternice și credibile în regiune, precizează The Guardian.

„NATO a reacționat rapid și decisiv la încălcările spațiului aerian comise de Rusia, iar prezența noastră solidă pe teren demonstrează zilnic hotărârea alianței”, a spus oficialul.

El a adăugat că această prezență militară „trimite un semnal clar oricărui adversar că NATO își ia foarte în serios misiunea de a proteja fiecare aliat” și că organizația este pregătită „să asigure securitatea fiecărui centimetru de teritoriu aliat”.

„Niciun adversar nu trebuie să aibă vreo îndoială în această privință”, a subliniat secretarul general. Declarațiile lui Rutte vin la câteva zile după discursul susținut la Forumul NATO de la București, unde a reafirmat angajamentul alianței de a-și consolida capacitățile defensive în fața provocărilor tot mai frecvente la adresa securității europene.