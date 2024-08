„Nu am părăsit SNSPA-ul, am întrerupt relațiile de muncă până la lămurirea situației. Din păcate, percepția mea cel puțin, este aceea a unul linșaj public. Nu știam că textul unui material de presă poate fi alcătuit din comentarii. Astea sunt lucruri care sunt evidente, dar nu e profesia mea, doar așa ca… Nu fac referire la vreun material al dvs., în general așa am văzut că se folosesc comentariile pentru a încărca un conținut de presă”, a spus Pieleanu, în dialogul cu HotNews.ro.

Întrebat despre acuzațiile care i se aduc, Pieleanu a spus că sunt lucruri foarte grave cu care „nu ne jucăm” și că orice acuzație fără probe „nu poate fi luată în seamă”.

„Acuzația ca atare dacă nu e susținută de probă nu poate fi luată în seamă. Eu sunt oripilat… Eu nu am condiționat în viața mea accesul la examen sau la alte tipuri de evaluări de obținere de avantaje, oricare ar fi ele, nu vorbim de cele intime. Nu e în cultura mea. Sunt de 33 de ani neîntrerupt în învățământul superior”, a declarat sociologul.

„Nu pot să stau așa doar să mă uit cum cineva aruncă cu piatra”

Marius Pieleanu mai susține că de când este profesor a avut mii de studenți, deci oricare dintre ei i-ar putea vrea răul, iar el se va apăra.

Acuzațiile la adresa sociologului vin la scurt timp după izbucnirea unui uriaș scandal sexual care-l are ca protagonist pe un alt cunosct profesor și personalitate publică, Alfred Bulai.

