„Este un amestec clar in suveranitatea statului român operat de o firma privata, de o firma austriaca in speta. Este evident că acest contract este unul incheiat în dauna statului român.

Oricare ar fi fost suma, oricât de mare, asemenea condiții puse României într-un contract comercial sunt absolut inacceptabile în orice moment.

Cred și sper că va fi denuntat acest contract la un moment dat. Pentru că în forma in care acesta persistă, este extrem de daunator pentru noi. Nu doar că se realizează un control aproape absolut asupra unor resurse naturale esentiale pentru România în momentul de față, dar, iată, că asemenea pasaje din contract, așa cum sunt formulate, și există încă acolo și sunt valide, sunt practic un atac la adresa suveranității naționale”, a declarat istoricul Marius Oprea, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Marius Oprea susține că semnarea acestui contract de privatizare a Petrom ar fi fost posibil cu concursul serviciilor conduse la acel moment de un reprezentant al statului român apropiat de Rusia.

„Cum a fost posibil așa ceva? Ei , bine, în acea perioadă a guvernări iNăstase, cel care trebuia sa raspunda de securitatea națională a României, adică directorul SRI, era Radu Timofte. Asupra caruia au planat, inainte de numirea sa la SRI, suspiciuni de o colaborare mult prea apropiată de Federația Rusă”, a explicat Marius Oprea.

Comentatorul de politică externă Bogdan Chireac a declarat că „încă din 2004 se stia ca privatizarea Petrom este o eroare uriașă. În plus, prețul oferit 600 de milioane de dolari reprezenta cam 1 la suta din valoarea reala a companiei.

SRI, tot Realitatea PLUS a dat, a dat 166 de rapoarte in care spunea ca e o mare eroare privatizarea Petrom către OMV. Și-a făcut treaba SRI, din punctul meu de vedere. S-a spus că a fost

o conditie a Austriei pentru intrarea in UE... Nu știu.

Știu că privatizarea Petrom este de 20 de ani o pată neagră în politica și economia României”.