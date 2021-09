"Într-o zi m-am trezit că aveam febră 40 de grade și respiram greu. M-am dus la geamul deschis și abia trăgeam aer. L-am sunat pe un prieten, medic de la Spitalul Militar, i-am povesti simptomele și mi-a spus să vin urgent la spital. M-a internat și ce am trăit atunci m-a marcat. Oameni care au fost intubați nu au mai putut respira și "la revedere", s-a terminat. Eu am fost intubat și la un moment dat s-a defectat rezervorul de oxigen. Vreau să vă spun că e groaznic, eram 4 pacienți în containerul ATI și ceilalți 3 erau disperați, țineau tuburile la nas ca nu cumva să le spună asistenta "dă-i și lui ăsta, că nu mai poate să respire".

14 zile am stat cu tub de oxigen, am avut noroc că am fost foarte bine îngrijit, dar sunt oameni are au murit, am văzut cum se moare, poate și din cauza faptului că au avut și alte comorbidități, si atunci este o problemă cu cei care împrăștie acest virus pentru că nu vor să se vaccinează," a afirmat Marius Marinescu, în direct la "100%" de la Realitatea Plus.