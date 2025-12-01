„În primul rând cred că românii au o mare nevoie de iubire și nu de dispreț din partea clasei politice. Românii au nevoie de lideri lângă care să se simtă respectați, ocrotiți, ascultați, de un altfel de politică în care cei care ne conduc să își bazeze deciziile pe dragostea față de popor. Românii se uită către clasa politică și caută virtuți și nu vicii, caută smerenie, dar obțin aroganță, caută dreptate, însă văd tot felul de favoritisme, caută adevăr, însă politicienii îi mint în mod permanent, caută înțelepciune și în loc de asta găsesc viclenie, iubire în loc de dispreț.

Astăzi am văzut și o stare de furie, iar aceasta există în toată societatea românească, pentru că cei care ne conduc sunt lipsiți de iubire față de popor. Mizeria socială a crescut și nu, nu se trăiește mai bine, se trăiește pe datorie. Este o diferență foarte mare, iar viața pe datorie nu este o bogăție, este tocmai semnul faptului că statul român se prăbușește. Nu ne ajută că trăim mai bine decât acum 20 de ani, pentru că dacă ne uităm la toate statele lumii și ne uităm, iată, spre Asia, China, acolo se trăiește cu mult mai bine și sunt state care au pornit în urma noastră, pentru că au altă tehnologie. Să spui că trăiești mai bine ca acum 20 de ani este ca și cum am spune că trăim mai bine ca acum 1000 de ani.

L-am auzit pe președinte mai devreme, în continuare desprins de realitate, căutând dușmani externi, când ei sunt de vină. Refuză să vadă, să recunoască faptul că ei sunt vinovați pentru furia poporului român. Nu Rusia, nu UE, tot ei sunt de vină pentru promovarea unui curent anti-european. Nu este America de vină, de vină sunt cei care astăzi conduc România și care au refuzat în 2024 dreptul românilor de a face o schimbare democratică.

Astăzi, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt scăpate de sub control. Mă văd cu profesori, cu medici, cu oameni din statul român, care acum 2 ani de zile nu ar fi ales niciodată un partid conservator, iar astăzi sunt furioși, pentru că au fost mințiți, pentru că li s-a spus ceva înainte de campanie, iar după campanie li s-a spus altceva. Și atunci încrederea în stat nu a scăzut doar din partea cetățenilor, antreprenorilor, ci chiar cei care formează statul astăzi nu mai au încredere că actualele partide politice pot oferi o soluție.”, a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS.