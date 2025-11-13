Budăi propune ca Gheorghiu să dea un exemplu personal și să-și asume această experiență pe salariul minim, pentru a înțelege direct provocările cetățenilor și pentru a-i transmite premierului Bolojan prin exemplu cât de greu trăiește un român astăzi din salariul minim.

„Să își ia chiar dânsa un an sabatic, în care să lucreze la Guvern pe salariul minim! În acest fel, i-ar putea relata domnului prim-ministru, din propria experiență, cum trăiește un cetățean român din salariul minim.”, a declarat Budăi.

Ipocrizia vicepremierului Oana Gheorghiu care se plânge de banii de la Guvern: „Salariile nu sunt competitive”

Budăi subliniază că această experiență ar putea avea două efecte: sensibilizarea decidenților la dificultățile zilnice ale cetățenilor și consolidarea susținerii creșterii salariului minim. Parlamentarul a adăugat că, în opinia sa, o astfel de măsură ar putea transforma empatia în acțiuni concrete pentru majorarea veniturilor celor afectați.