„Să știți că Viorel Hrebenciuc nu e senil, doar face pe senilul și doar face pe bolnavul. Dacă era nu ar fi făcut miliarde de euro. Din ce am auzit, pe la Camera de Comerț și Industrie a României, Hrebenciuc face pe șeful. Se întâlnește și cu Coldea dar și cu Becali. Pare că se întâlnesc pentru binele țarii. Aceiași oameni fac afaceri cu tata lui Sebastian Burduja, ba fac afaceri cu Becali. Eu i-am spus lui Gigi Becali, de acum 18 ani, că a făcut chitanțe de mână la niște femei amărâte, le-a dat câteva mii de euro iar apoi s-a dus peste ele cu gard de corp, le-a intimidat și le-a luat pământurile, Așa s-a îmbogățit peste noapte. Are contracte cu EADS, iar pe acele terenuri nu poți construi. Le ține neproductive și vine cu drepturi litigioase și vrea, împreună cu prefecta, să-i dea terenuri pe acele drepturi.

Oricine face o biserică de 3 milioane, dacă fură 300 de milioane

S-au făcut miliarde de euro în acest fel. Oricine face o biserică de 3 milioane, dacă fură 300 de milioane. El nu a făcut nici măcar o afacere onestă, numai cu aranjamente și speră să mai pună mâna pe sute de hectare de pământ. Ponta se înțelege cu Becali pentru că amândoi au nenorocit această țară. Că nenorocirile făcute în Turcia sunt identice cu cele ale lui Becali. Pe toți președinții PSD, Viorel Hrebenciuc i-a vândut. Unde simțea că merge de jumulit, se apropia. Unde nu avea încredere, juca la două captele și îl vindea. Ciolacu a preluat PSD și a ajuns pe locul 3. Și o mătura dacă puneai, PSD tot câștiga. E un joc al lui Hrebenciuc. El spera că ia o parte din voturile de la PSD pentru Ponta. Suveraniștii s-au păcălit și l-au băgat pe dracul în casă, cu Becali. Pe acel om care l-a sprijinit Georgescu l-au ridicat, iar pe Becali, care a făcut și autodenunț, nu îl mai iau. I-au păcălit și pe partenerii strategici ca să ajungă Kovesi la Parchetul European. Nu s-a făcut niciun dosar de către PE, decât în România. Ea a ajuns acolo pe vânzările de țară. Nu a venit nimeni până acum ca să propună un lider acceptat de către români. Candidații de azi, dacă erau pe vremuri, românii fugeau. Vă dau un singur exemplu: ApaNova. S-a mărit prețul la apă într-o singură zi de 20 de ori, într-o înțelegere cu Semenescu și cu Ponta. Ei sunt pe pierderi. S-au anulat licitațiile la Aeroportul Otopeni ca să îi primim pe francezi. Vindem țara în loc să avem o viziune de dezvoltare. Toată lumea vrea să relaționeze cu SUA, noi nu. Vrem să punem pe cine trebuie la Cotroceni, ca să punem mâna pe armată, pe SRI, pe toată țara. Coldea și Kovesi s-au întâlnit ca să discute despre cine trebuie să iasă președinte și premier. Becali știe ce se întâmplă cu serele de la EADS. Pune totul pe numele copilului, că poate scăpa. Statul român să se uite că acolo au fost contracte păguboase pentru stat. Îl folosesc pe Becali în diferite forme. El trebuie să spună despre banii pe care i-a dat lui Simion. El speră să i se dea Steaua de la armată, să mai primească niște terenuri. Și vă spun - Hrebenciuc este peste tot. Nu ajungea Gigi așa repede la Coldea și la Ciolacu. El speră că își face partid. Are interese cu terenurile și cu alte afaceri la limita legii. Și cu ANREMAP a câștigat sume. Se propunea câte un miliard de euro la buget pentru așa ceva. Știa Traian Băsescu și cum se împărțeau banii. Cumperi drepturi litigioase iar ANREMAP dădea despăgubire. 10% era șpaga ca să și beneficiezi de despăgubiri.

Nici în Zimbabwe nu au anulat alegerile ca în România

Doamna Udrea spunea că Dorin Cocoș se ducea la Coldea cu geanta de 5 milioane. Banii pe Alro Slatina s-au luat în Palatul Cotroceni. Nici în Zimbabwe nu au anulat alegerile ca la noi. Când lui Gigi nu-i convenea de Antene, dar atunci i-a luat pe toți. Acum nu-i convine de Realitatea Plus, că nu-i pe jobul lui. Am dus lucrurile în derizoriu și lumea spune că Becali e corect. El încearcă să facă un partid care să îl susțină pe Ponta. Ponta s-a dus la Coldea cu lista de arestări pe care erau trecute nume precum Radu Mazăre, Olguța Vasilescu, Stancu sau Nicușor Constantinescu. Avea nevoie să pună oameni în partid. Ei au vrut să-și pună oamenii lor. Ponta o să aibă o surpriza din partea mea, de la domnul Bobeică. Inclusiv cei care au lucrat în instituții îi cunosc pe cei care au fost prinși acolo. Ponta cu Kovesi, Maior și Coldea m-au dat afară din partid pentru că am vorbit. Trebuie să spun că sunt colege de la PSD abuzate. Un primar comanda „un băiat cu ochii albaștri”. Sunt șantajabili. Traian Băsescu avea acasă dosarul lui Ponta. El a negociat datoria de 600 de milioane de dolari de la Kazmunai Gaz. Cu toate instanțele nu au putut să mă bage Becali la pușcărie. Cu tot cu Hrebenciuc, domnul Becali o să scot tot. S-ar putea să aibă o problemă domnul Becali”, amenință Vanghelie.