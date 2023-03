Omul de afaceri Marian Iancu a povestit un episod incredibil din 2004 despre cum a vândut RAFO chiar din arestul poliției către ruși.

"Dosarul de evaziune fiscală era instrumetat din 2003, îl instrumenta IGP, care era condus de fratele domnului Dragnea, un profesionist desăvârșit. Acest dosar de evaziune fiscală se întorsese la Parchet în 2004 cu propunere NUP. Doi ani de anchete prin toată țară.

I s-a dat dosarul doamnei Bica, la înțelegere domnul Muscalu cu domnul Tăriceanu care îi promite că va deveni procuror general. Nu putea să între nimeni la mine să negocieze. Au infirmat NUP și m-au arestat în februarie, eram acționar la Petromidia cu 8% și Rafo în program de reorganizare.

Mi-a spus să vând că nu ies de acolo până nu vând tot ce am, așa mi-a spus doamna Bica prin avocați. A venit la mine, numai el mă vizită. Că să vină în arest un vizitator în afară de avocat, alți vizitatori vin numai cu aprobare de la doamna Bica care era procuror de caz. S-a format o echipa de negociere cu reprezentantul rușilor care pe aprobarea ei au venit și au negociat cu mine vânzare în arestul de la IGPR. Am negociat și am vândut", a declarat Marian Iancu.

Omul de afaceri va face noi dezvăluiri despre acest episod chiar săptămâna viitoare în emisiunea Culisele Statului Paralel.