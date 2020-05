Marcel Vela, în control la VAMA Nădlac: ”Extindem traficul pe încă cinci rute”

”De mâine, Poliția de Frontieră va stabili ca tranzitul de auto să se facă pe mai multe intrări. Avem posibilitatea de a se extinde pe încă cinci rut”, a spus Marcel Vela, la fața locului.

”Nu are nicio putere poliția de aici ca să oprească populația în Ungaria. Acolo e un interval orar în care se poate circula, nu 24 din 24. Tranzitul se face între orele 21.00 și 13.00. Dacă se depășește acest interval, se oprește circulația. E un fake news! Nu Guvernul României stabilește asta. Am discutat cu ministrul de Interne de la Budapesta, iar de mâine, poliția din România și cea din Ungaria au stabilit următoarele lucruri: tranzitul de autoturisme să se facă pe mai multe intrări. Acum se intră pe 5 vămi, iar de mâine vor fi redeschise încă 5. Se poate bifurca pe 10 direcții. Am discutat și cu ambasadorul nostru care a făcut recomandări ca românii să intre prin partea nordică, dar au preferat Nădlac.

Am mai stabilit ceva foarte important: e permis și transportul de persoane, în zona internațională, va scădea presiunea pe partea de autoturisme. Partea maghiară e deschisă la dialog. Un autocar cuprinde cel puțin 10 autoturisme, iar valul va fi foarte redus. Acest tip de transport va fi deschis indiferent de oră, nu doar până la ora 13. Realizăm un traseu strict pentru autocare, 24 de ore din 24 de ore. Acest traseu va fi pe autostradă, dar nu depinde de noi, ci de Ungaria. Ei au fost foarte deschiși la propunerile noastre. Mâine o să discute ei”, a mai spus Marcel Vela.

Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac s-a menținut aglomerat, marți dimineața, când s-a așteaptat circa patru ore pentru parcurgerea formalităților de intrare în România. Haosul de la Nădlac a început în weekend, sâmbătă și duminică sute de persoane au așteptat ore întregi la coadă la punctul de trecere a frontierei.