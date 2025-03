”Nu sunt un mare fan Hurezeanu. Dar știe și domnia sa. Cred că nici domnia sa nu e mare fan Ciolacu. Propunerea ministrului de Externe a fost făcută de către PNL. Domnul Hurezeanu este un diplomat, ca să zic așa, dar fără să îl jignesc, de modă veche. E un tip de diplomat cu ștaif într-o zonă de diplomație foarte bună de adaptat în Europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu Statele Unite ale Americii. Acesta este adevărul. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, a spus premierul, citat de Agerpres.



Ciolacu a precizat că este posibil să existe ”o nouă abordare” la Ministerul Afacerilor Externe în ce privește ”un contact mai direct” cu Statele Unite. Pe de altă parte, a menționat că nu este vorba despre 'a schimba' o anumită persoană.



”Este posibil să fie o nouă abordare la Ministerul de Externe în zona de un contact mai direct cu SUA. Există o abordare de acest fel. Nu de a schimba pe cineva în mod deosebit. De a te adapta, ca și stat, la noi cerințe diplomatice. (...) Luați un pic calendarul și veți vedea când a fost numit domnul Hurezeanu, când a început administrația Trump. Încă nu se lucrează instituțional direct”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu, mesaj de Ziua Poliţiei: România este o ţară sigură, o ţară în care poţi ieşi noaptea pe stradă fără să îţi fie teamă



El a subliniat că Statele Unite ale Americii sunt 'cel mai important' partener strategic al României.



”Securitatea României este în primul și în primul rând dependentă de parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO, ca să fiu foarte clar. Asta nu înseamnă că nu respectăm Comisia Europeană, Uniunea Europeană, unde mergem liberi, unde am accesat 100 de miliarde de euro. Sunt două lucruri distincte. Dar nici nu putem pica în această capcană de a alege, care e o tâmpenie, pentru că nu pune nimeni pe nimeni să aleagă. Că nu l-a chemat președintele Macron pe domnul Bolojan să îi spună ”Alege între America și UE”. Nu am auzit așa ceva”, a arătat Ciolacu.



Premierul și-a exprimat convingerea că președintele SUA, Donald Trump, este singurul care poate să 'grăbească' pacea din Ucraina.



”Eu cred în Donald Trump că va face pace cât mai rapid în Ucraina. Este singurul om - lucru pe care i l-am spus și la telefon - care poate să facă, să grăbească pacea din Ucraina. Eu îmi doresc pace în Ucraina. Eu am spus foarte clar că nu sunt de acord să trimitem trupe în Ucraina. Crin Antonescu a spus foarte clar că niciodată nu va fi de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina. (...) Noi suntem membri NATO. Am înțeles, ne înarmăm și european, nu e nicio problemă. Noi, momentan, avem un program de înzestrare a Armatei Române în parteneriat cu SUA și cu industrii din SUA și din cadrul UE. Companii mari din SUA produc și pe teritoriul Europei. Îmi doresc în acest program comun cu UE cât mai multe capabilități militare să se producă pe teritoriul României și să cumpărăm licențe pentru a le produce pe teritoriul României, atât pentru nevoia Armatei Române, cât și pentru export”, a mai precizat Ciolacu.

Ministrul controversat Emil Hurezeanu, declarații ȘOC după dezvăluirile lui Elon Musk