Exercițiul este coordonat de MApN, în colaborare cu mai multe instituții-cheie: Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Scopul principal este testarea mecanismelor de completare cu personal și tehnică a unităților militare, precum și evaluarea modului în care structurile civile și militare funcționează integrat.

Ce presupune MOBEX B-IF-25 Exercițiile MOBEX sunt organizate periodic pentru a verifica capacitatea de mobilizare și pentru a întări colaborarea dintre rezerviști și militarii activi. Ediția B-IF-25 pune accent pe etapele de convocare, prezentare, instruire rapidă și ajustarea procedurilor interne ale unităților participante. Autoritățile subliniază că scenariile sunt strict tehnice, fără impact asupra activității cotidiene din afara zonelor militare.

Participarea rezerviștilor

Rezerviștii din București și Ilfov care vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați vor lua parte, timp de o zi, la activități specifice de pregătire. Acestea includ: