Potrivit unui comunicat al ministerului, exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire.

În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Miercuri, 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25 se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu, transmite MApN.

Ce înseamnă pregătirea pentru mobiliare la angajatori

În contextul pregătirii naționale pentru apărare, angajatorii au și ei un rol important în susținerea angajaților care fac parte din rezerva armatei și sunt chemați la exerciții de mobilizare, precum cele care vor avea loc anul acesta, în perioadele „anunțate în timp util de către structurile de informare publică ale MApN”.

Conform Legii nr. 446/2006, angajatorii sunt obligați să actualizeze și să comunice lunar centrelor militare despre încadrările, transferurile și încetarea contractelor de muncă ale cetățenilor încorporabili și rezerviștilor, să solicite documentele militare la angajare, să acorde suport angajaților pentru îndeplinirea obligațiilor militare, dar și să suspende contractul de muncă al salariaților participanți la exerciții de mobilizare, păstrându-le locul de muncă pe toată durata îndeplinirii îndatoririlor militare, scrie avocatnet.ro

Concediul pentru exerciții de mobilizare: aceeași lege stabilește dreptul la concediu suplimentar plătit de maximum cinci zile pentru angajații rezerviști chemați la exerciții de mobilizare. Acesta se acordă pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Responsabilitatea angajatorilor este, așadar, dublă: pe de o parte, trebuie să se asigure că evidența militară a angajaților este mereu actualizată și comunicată către autorități, iar pe de altă parte, să le permită rezerviștilor să participe la exerciții, oferindu-le concediul necesar și păstrându-le locul de muncă.