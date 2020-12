Mănișile chirurgicale, tot mai greu de găsit. Află MOTIVUL

Cererea extrem de mare si numarul extrem de mic de producatori autorizati a dus la aceasta situatie. Singura fabrica autorizata din Romania, care poate furniza produsele sale si in Europa, are deja vanduta toata productia de anul viitor.

Criza de manusi chirurgicale de pe piata este confirmata si de catre managerul Spitalului Municipal Timişoara, care a afirmat ca desi deşi spitalul are un contract de achizitie a acestor produse extrem de necesare in cadrul unitatii medicale pe care o conduce, acestea vin putin cate putin. Din acest motiv, spune managerul, acestea sunt distribuite in cadrul spitalului in functie de "prioritati".