Dragostea pentru feline a făcut-o pe Simona Spaiuc, o ieșeancă în vârstă de 40 de ani, să investească sume importante de bani în hrană, consultații la veterinar, dar și o cabană cochetă.

„Toate sunt sterilizate și vaccinate, au carnete de sănătate. Nu sunt interesată să înființez vreo asociație. Sunt organizator de evenimente funerare, venitul meu îl împart cu pisicile. Locuiesc în zona Păun, adăpostul lor, adică o cabană ca acelea de la munte, este tot acolo. Practic, ele au casa lor”, a declarat Simona Spaiuc pentru presa locală.

Felinele salvate de pe stradă beneficiază acum de cazare de lux:

„Cabana este atașată de casă. Este cu 3 camere mari și balcoane. Este proiectul meu de suflet. Pisicile m-au învățat să fiu mai bună, mai caldă și mai generoasă. Cea mai bătrână felină are 8 ani și o cheamă Prințesa. Am preluat-o chiar din cimitirul Eternitatea. Cel mai mic e Oscar, un motănel căzut dintr-o motocicletă. Cred că fiecare om ar trebui să aibă un proiect de suflet, acolo unde nimic să nu mai conteze, să se elibere de stres și de rutina de zi cu zi. Casa noastră are o energie infinit mai bună de când avem pisici. Ele chiar au capacitatea de a detecta starea oamenilor din jur și înlocuiesc energia negativă cu cea pozitivă”, a mai spus Simona Spaiuc.

