Cum a murit mama lui Nicu Covaci

Tamara Stoian a murit la vârsta de 72 de ani, în condiții care au șocat întreaga țară. Femeia a fost atacată brutal de doi bărbați, Sandor Carol și Ruszi Zoltan, care au comis un act de violență extremă. Cei doi au înjunghiat-o de 25 de ori și, ulterior, i-au incendiat casa în care trăia. După comiterea crimei, bărbații au fost arestați în anul 1998 și acuzați de omor grav și distrugere prin incendiere. Sandor Carol a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar Ruszi Zoltan a primit o sentință de 19 ani.

În anul 2013, Ruszi Zoltan a fost eliberat din închisoare după ce a executat 15 ani de pedeapsă. La ieșirea din Penitenciarul din Timișoara, bărbatul nu a avut nicio dorință de a contacta familia lui Nicu Covaci sau de a exprima vreun regret față de victimele sale. El a declarat doar că îi pare rău pentru perioada petrecută în închisoare.

Evenimentul nefericit care i-a umbrit viața lui Nicu Covaci

În 2017, Nicu Covaci a vorbit deschis despre trauma provocată de moartea mamei sale. Într-o declarație emoționantă acordată pentru Adevărul Live, artistul a relatat durerea imensă pe care a resimțit-o. „Am plătit prețuri uriașe, dar cel mai mare preț l-a plătit maică-mea, care a fost tăiată în bucăți și i s-a dat foc. Mi-a spus căpitanul Poliției. A doua zi după înmormântare, am scos-o din mormânt, am ars-o și o am acasă, în Spania, într-un vas de argint,” a mărturisit Covaci, evidențiind durerea și trauma pe care le-a trăit.

Tragedia a lăsat o amprentă adâncă asupra lui Nicu Covaci, influențând profund atât viața personală, cât și cariera sa artistică. În această seară, marele artist ne-a părăsit la vârsta de 77 de ani după o luptă îndelungată cu boala. Artistul suferise și o operație pe creier.

Drum lin, maestre!